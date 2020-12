Carioca jura não mais colocar ketchup na pizza se puder ser vacinado em SP

A notícia de que o governo de São Paulo começará a vacinar a população em janeiro de 2021 deixou o restante do Brasil em polvorosa. Centenas de moradores da capital fluminense abandonaram a tradicional rivalidade e foram flagrados marchando pela Via Dutra em direção a São Paulo. Entoando Sampa, de Caetano Veloso, os cidadãos do Rio caminhavam pelo acostamento fazendo promessas como nunca mais colocar ketchup na pizza, passar a chamar semáforo de farol e admitir que o nome certo é bolacha, e não biscoito.

Questionados pelos repórteres se estariam dispostos a reconhecer que o Carnaval de São Paulo é melhor que o do Rio, muitos cariocas desistiram no meio do caminho: “Aí não, mermão. Tudo tem limite”, disse um brother que abandonou a parada.

Publicado em VEJA de 16 de dezembro de 2020, edição nº 2717