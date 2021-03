Brasileiro que reclama da polarização descobre: pode votar em quem quiser

Desde que Lula se tornou reelegível, boa parte dos brasileiros reclama no grupo de zap, no cantinho do café e no divã do analista que a polarização voltou e que a eleição de 22 está condenada ao déjà-vu. Mas especialistas lembram que trata-­se apenas de sensação térmica: a cada eleição há cerca de quinze candidatos ao Planalto à escolha dos eleitores.

Para tornar o pleito mais interessante, novas regras estão sendo estudadas. Numa delas, quem mais teve votos no primeiro turno poderá escolher com quem quer ir para o segundo turno. Outra ideia é fazer um campeonato de pontos corridos de agora até outubro de 2022, e quem acumular mais votos ganha. Já a falsa eliminação no estilo BBB foi descartada. Essa já foi usada com Lula.

Publicado em VEJA de 17 de março de 2021, edição nº 2729