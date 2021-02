Brasileiro que foi assistir ao BBB para relaxar dobrou sessões de terapia

Pandemia, desgoverno, crise. O brasileiro precisa espairecer para conservar a saúde mental. Para isso, nada melhor do que um bom entretenimento na TV. Ou não. De acordo com estudo feito na última semana, 83% dos telespectadores da 21ª versão do Big Brother Brasil dobraram seus dias na terapia. E 95% intensificaram seus calmantes ou remédios para dormir.

Psicólogos acreditam que as brigas, humilhações e problematizações sociais que ocorrem na casa já estressam, emocionam e causam raiva ao brasileiro mais do que a eleição no Congresso e até do que o baile sem máscaras de Arthur Lira. “Eu só queria ver pessoas saindo na porrada por causa de comida, e agora tive de ler dois livros sobre feminismo e três sobre racismo para poder conversar sobre o que vi num reality show”, disse um espectador enquanto chorava.

Publicado em VEJA de 10 de fevereiro de 2021, edição nº 2724