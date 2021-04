Brasileiro descobre que está jogando no nível hard há mais de 500 anos

A ferocidade dos inimigos, o ambiente hostil, nada funciona. Eram tantas as dificuldades que o brasileiro José da Silva achava que a vida era assim mesmo. O importante era achar uma recarga de energia e seguir em frente. Afinal, como dizem, o brasileiro não desiste nunca. Até que, sem querer, ele esbarrou no controle remoto e abriu um menu até então desconhecido. José da Silva estava jogando o game Brasil no nível hard, sem perceber.

“Era estranho porque meus amigos que foram pro exterior falavam que lá não era assim, mas eu achava que eles exageravam”, disse ele.

A descoberta, porém, não deixou a vida mais fácil. O nível hard está travado. José não consegue mudar para o modo fácil de jeito nenhum. E ele percebeu algo desconcertante: as fases se repetem. Conforme o jogo avança, o mesmo Boss volta. E ele viu que jogadores que reiniciavam e nasciam de novo numa família de milionários conseguiam tudo mais rápido. Talvez o nível seja o “extreme”.

Publicado em VEJA de 14 de abril de 2021, edição nº 2733