Brasil, que já não era para amadores, passa a exigir pós-graduação

A reportagem que revelou um esquema de funcionários pagos pela prefeitura do Rio para impedir denúncias da saúde deixou brasilianistas de cabelo em pé: como explicar este país para o resto do mundo? Faculdades da Europa estão oferecendo bolsas a antropólogos com o mesmo salário do Jeff Bezos mas não conseguem preencher as vagas.

O prefeito Marcelo Crivella está sendo investigado por usar dinheiro público para comprar gado. “É uma estratégia muito comum usar peões para defender o bispo. Espero que todos acabem no xadrez”, declarou um membro do Ministério Público.

Publicado em VEJA de 9 de setembro de 2020, edição nº 2703