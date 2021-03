Bolsonaro quer Presente do Anjo a Pazuello e colocar o Brasil no Monstro

Líder há mais de dois anos, Jair Bolsonaro tem cada vez menos afinidade com o povo que governa. Há quem acredite que ele deseje a eliminação dos brasileiros, que, por sua vez, vivem a maior prova de resistência de sua história: ficar trancados em casa, enquanto queriam estar nas ruas em massa gritando pelo fim deste governo.

Na última semana, o presidente se dedicou a dar imunidade ao quase-ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello — chegou a chamar o famoso “Bessias”, que levaria um papel para Lula usar em caso de urgência, com um documento para Pazuello. Um verdadeiro Presente do Anjo, para que o homem que mandou oxigênio para o Amapá quando o Amazonas é que precisava não sofra com processos.

Aos brasileiros, restou o castigo do Monstro, com roupas de palhaço, desempregado e zumbi.

Publicado em VEJA de 31 de março de 2021, edição nº 2731