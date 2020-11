Bolsonaro quer apoiar Lula em 2022

O presidente Jair Bolsonaro encontrou uma estratégia perfeita para acabar de vez com o PT. Ele vai apoiar a candidatura de Lula ao Planalto. A ideia veio logo depois do desempenho pífio dos candidatos para quem o presidente pediu votos em 2020.

Em São Paulo, Boulos já aguarda ansioso o apoio do presidente a Covas. No Rio, a campanha de Eduardo Paes se ofereceu para pagar todas as despesas para Bolsonaro participar de atos de Crivella.

O presidente é tão pé frio que seus santinhos na campanha já estão sendo chamados de demoninhos.

Publicado em VEJA de 25 de novembro de 2020, edição nº 2714