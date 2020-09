Bolsonaro finalmente explica os 89 000 de Michelle: “Para comprar arroz”

O presidente Jair Bolsonaro justificou os 89 000 reais recebidos por Michelle como sendo uma poupança para comprar um saco de arroz.

A declaração de Bolsonaro vem no momento em que o arroz é o melhor investimento do ano. O cereal está provocando mudanças no mercado de trabalho. Surgiu a profissão de garimpeiro de arroz: pessoa que vasculha as prateleiras de supermercados para encontrar um grão e comprar a casa própria.

Novos hábitos também estão surgindo. Nos casamentos, os convidados estão jogando notas de 100 reais nos noivos, em vez de arroz. O grão já está movimentando mais dinheiro do que franquias de lojas de chocolate.

Publicado em VEJA de 16 de setembro de 2020, edição nº 2704