Bolsonaro faz nova troca na PF, que agora vai se chamar Polícia do Flávio

O novo ministro da Justiça, Anderson Torres, já chegou trocando a diretoria da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Paulo Maiurino será o terceiro diretor da PF no governo Bolsonaro. Na posse de Torres, Bolsonaro disse que “mudanças são naturais”. “Como, por exemplo, a mudança do Flávio para uma mansão de 6 milhões de reais registrada num cartório em Brazlândia, financiada por banco público e com parcela de entrada maior que a renda declarada do comprador”, completou.

O primeiro ato de Maiurino foi trocar o significado de PF para Polícia do Flávio. “A ideia inicial original era trocar a sigla para PFBCTPELJ, mas achamos um pouco demais.” A quem interessar possa: a sigla quer dizer “Polícia da Família Bolsonaro, do Centrão e de Todos os Políticos Enrolados com a Lava-Jato”.

Publicado em VEJA de 14 de abril de 2021, edição nº 2733