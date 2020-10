Bolsonaro fala que acabou com a corrupção; Queiroz diz ter sido esquecido

Atualizado em 8 out 2020, 17h48 - Publicado em 9 out 2020, 06h00

O presidente Jair Bolsonaro empolgou apoiadores ao dizer que acabou com a Lava-Jato porque não tem corrupção. As almas na solenidade calaram fundo em Fabrício Queiroz. “Eles me esqueceram”, teria dito o velho amigo.

A situação diz que Bolsonaro é 89 000 vezes melhor do que os governos anteriores.

As declarações do presidente repercutiram muito mais do que ele imagina. Bolsonaro foi convidado para assumir a coluna do Sensacionalista.

Publicado em VEJA de 14 de outubro de 2020, edição nº 2708