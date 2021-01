Bolsonaro diz que foi Lula quem recomendou cloroquina

Após a Anvisa condenar o tratamento precoce, Jair Bolsonaro fez o movimento conhecido como “manobra Huck” e apagou todas as suas fotos com a cloroquina. Em nota, declarou que nunca recomendou o remédio para malária e que quem fazia isso era o ex-presidente Lula. “O PT queria distribuir mamadeiras de cloroquina em creches e escolas, nós que impedimos”, declarou o presidente.

O presidente afirmou que a bancada do PT na Índia que impediu o embarque imediato dos 2 milhões de doses da vacina de Oxford. No cercadinho, Bolsonaro disse ainda a apoiadores qual a prioridade agora de seu governo: “Agora temos de consertar outro estrago feito por Lula. O PT arruinou a relação do Brasil com a China”.

Publicado em VEJA de 27 de janeiro de 2021, edição nº 2722