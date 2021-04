Bolsonaro diz que Brasil vive uma ditadura que não o deixa dar golpe

O presidente Jair Bolsonaro tentou usar as Forças Armadas para criar um estado de exceção no país e a vida segue normal. Quem reclamou foram os ambientalistas, que alegam que mais uma floresta será derrubada para imprimir as notas de repúdio.

“É muito mi-mi-mi esse negócio de Constituição, com esse monte de coisa escrita”, disse Bolsonaro. Logo depois, afirmou sofrer censura da imprensa, enquanto mandava um repórter calar a boca. Ele se disse indignado porque ninguém o deixa governar. O presidente ainda acrescentou: “O que mais me atrapalha a governar é esse tal de Jair Bolsonaro aí, tá ok? E no tocante a isso daí ele faz de tudo para ser derrubado desde 2019, mas ninguém toma a iniciativa”.

Publicado em VEJA de 7 de abril de 2021, edição nº 2732