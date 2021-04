Bolsonaro defende Jair Renan: toda criança já ganhou carrinho de presente

Após a notícia de que o presidente recebeu, no Palácio do Planalto, um empresário que deu um carro elétrico de 90 000 reais a seu caçula, Bolsonaro defendeu a cria. “Toda criança já ganhou carrinho de presente de um avô, de um tio, de um empresário desconhecido. Vocês implicam com tudo, pelo amor de Deus”, disse.

O presidente já passou tanto a mão na cabeça de seus filhos que cada um perdeu 5 centímetros de altura. Jair Renan, o mais novo beneficiário do programa Bolso Família, vem ganhando o noti­ciá­rio com seu sucesso nos negócios. A empresa de eventos que criou fecha contratos milionários em reuniões na presença de autoridades do governo. Bolsonaro desconversa: “Tem que ver isso aí porque talvez esse garoto seja filho do Lula, tá ok?”.

Publicado em VEJA de 28 de abril de 2021, edição nº 2735