Arroz com passas deste ano terá só passas

Uma reviravolta na tradicional polêmica de fim de ano. Por causa da alta de preços do arroz em 2020, o prato natalino que divide famílias terá apenas passas. “Um arroz de passas só com passas é a representação simbólica perfeita do que foi este ano de 2020. Só desgraça”, comentou uma psicóloga nas redes sociais.

O movimento “passas nunca mais” está organizando uma manifestação para conscientizar a população sobre o uso indiscriminado de passas no Natal e no réveillon. “Se deixar, eles colocam passas até na vacina. Não passarão”, exclamou um militante antipassista.

Publicado em VEJA de 30 de dezembro de 2020, edição nº 2719