Apoio de Lula a Bolsonaro faz disparar venda de remédio para enjoo

A indústria farmacêutica experimentou um crescimento significativo na última semana com a venda de remédios contra enjoo. O setor vinha cambaleando por causa das restrições de festas, que diminuíram o consumo de bebida alcoólica. Mas a sensação de embrulho no estômago com a frase de Lula provocou uma corrida às farmácias.

O ex-presidente disse que Moro mentiu ao acusar Bolsonaro de interferência na PF. Lula mais uma vez denunciou um complô contra ele, envolvendo Moro, a mídia e os Illuminati que se alimentam do sangue de crianças adrenalizadas.

Outra beneficiada pela frase de Lula foi a escola nacional de malabarismo. Petistas se matricularam em massa para aprender truques que servissem para justificar o apoio.

Publicado em VEJA de 23 de setembro de 2020, edição nº 2705