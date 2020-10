André do Rap faz sampler de ‘Vamos Fugir’

Atualizado em 15 out 2020, 20h39 - Publicado em 16 out 2020, 06h00

Após ter sido solto pelo STF por falta de revisão em sua prisão preventiva, o traficante conhecido como André do Rap lançou uma versão de Vamos Fugir, de Gilberto Gil, que está disponível nos serviços de streaming com feat. de Marco Aurélio Mello.

Na letra, o criminoso narra o drama de um foragido da Justiça colocado nas ruas por um ministro do Supremo: “Vamos fugir / Pra outro lugar / Vamos fugir / Deixa os ministros brigar / Lá no STF / Pois diga onde vai / Paraguai, Paraguai / Qualquer lugar onde ainda vão me obedecer / PCC, PCC”.

Marco Aurélio criou a soltura preventiva, confiando que o traficante voltaria à prisão caso a decisão fosse revertida. O próximo passo será colocar portas giratórias nas celas de segurança máxima.

Publicado em VEJA de 21 de outubro de 2020, edição nº 2709