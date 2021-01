Rio fura plano de Pazuello e Bolsonaro

O prefeito Eduardo Paes anunciou que a primeira dose da vacina no estado do Rio de Janeiro será aplicada hoje, dia 18, às 17h, no Cristo Redentor.

Depois de João Doria, foi a vez de Paes e o governador Claudio Castro atropelarem Pazuello, que pretende (pretendia?) dar início à campanha nacional de imunização no dia 20.

Pazuello e Bolsonaro perderam a briga: o governo federal não tem mais como ficar com os louros pela campanha nacional de vacinação que começará (ou começaria) na quarta-feira.

Já no quesito “jogada de marketing”, o prefeito Eduardo Paes e o governador em exercício Claudio Castro superaram, de maneira espetacular, a primeira imunização de Doria e o “Ato Simbólico de Recebimento das Vacinas” de Pazuello.

Vacinação no Cristo Redentor.

Francamente.