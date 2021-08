“Qual é o problema, agora: que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos?”, perguntou o sempre fascinante Paulo Guedes.

Qual é o problema, agora: que a retomada do crescimento econômico vai ficar mais difícil?

Qual é o problema, agora: que a inflação vai subir, a vida do pobre vai piorar e a desigualdade vai se acirrar?

Qual é o problema, agora: que o país vai ficar menos competitivo no mercado internacional?

Qual é o problema, agora: que o país vai ficar menos interessante e atrair menos investimentos estrangeiros?

Qual é o problema, agora: que o ministro da Economia, que se considera economista e liberal, resolveu ignorar as leis da economia para se tornar caixa de campanha eleitoral do presidente menos liberal dos últimos 50 anos?

Mas, já que Guedes agora só se preocupa com a campanha para reeleger o chefe, é o caso de lhe perguntar:

Qual é o problema, agora: que o povo, furioso com os preços altos, com o desemprego e com o apagão, vai votar na oposição?