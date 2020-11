Péssima notícia

A decisão de Trump de autorizar o início do processo de transição do poder para Joe Biden, admitindo tacitamente a derrota, é má notícia para Jair Bolsonaro, mas era esperada e inevitável.

Muito pior, e inesperada, é a notícia de que John Kerry será o “enviado especial para o clima” do presidente Biden.

Um dos melhores e mais preparados quadros do Partido Democrata, Kerry foi candidato à presidência em 2004 (perdeu para Bush filho por pequena margem) e secretário de Estado (ministro das Relações Exteriores) no segundo mandato de Obama, o que lhe dá não apenas uma visão de mundo privilegiada, mas uma das melhores redes de contatos do planeta.

Kerry, que dedicou-se nos últimos anos ao tema das mudanças climáticas, foi um dos arquitetos do Acordo de Paris e terá assento no Conselho de Segurança Nacional — pela primeira vez na história uma autoridade dedicada a sustentabilidade terá esse prerrogativa.

Como se tudo isso não fosse ruim o bastante, a mulher de Kerry, Teresa Simões-Ferreira Heinz Kerry, é moçambicana de ascendência portuguesa: como o próprio Kerry mencionou certa vez, ele “ouve português todo dia”, e terá intérprete particular em casa.

Kerry será um pesadelo permanente para Ernesto Araújo e Jair Bolsonaro.