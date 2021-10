Paulo Guedes diz a verdade. Mas não toda a verdade

Atualizado em 14 out 2021, 18h35 - Publicado em 14 out 2021, 18h19

Paulo Guedes foi aos EUA e disse que a inflação é um problema mundial.

Tem razão o ministro: os preços estão subindo no mundo todo, mesmo.

O que o ministro não disse é que no Brasil os preços sobem muito mais do que no resto do mundo.

E o crescimento econômico é menor.

E a deterioração da moeda frente ao dólar é maior.

E o desemprego é muito maior.

E no resto do mundo — pelo menos do mundo civilizado — os ministros da Economia não têm offshore. E fazem mais do que aqui. E falam menos.

A gente só ganha mesmo é no quesito “desculpa esfarrapada”.