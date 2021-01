O dia D já está em D+4

Bolsonaro avisou que a saída do avião que vai buscar as vacinas na Índia vai atrasar “dois ou três dias (no máximo)” por “pressões políticas” lá dá Índia (“governar é botar a culpa nos outros”).

O avião ia sair ontem, mas se esqueceram de combinar com os indianos, de modo que ficou para hoje. Agora adiou de novo.

O dia D, que virou D+1, já está em D + (3 ou 4). “E aproveita que eu tô calmo”, diria Jô Soares fantasiado de general.

Não se sabe quando será a hora H.