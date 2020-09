Não reclame, presidente. Não explique. Governe.

Dilma : “Se eu não faço [as pedaladas], não consigo governar. Se faço, o Congresso move contra mim um processo de impeachment. Então eu pergunto aos senhores senadores: o que devo fazer?”

Bolsonaro: “Se nada faço, sou omisso. Se faço, estou pensando em 2022. Agora, não queiram estar no meu lugar, vou fazer o possível para buscar soluções.”

Bolsonaro tem mais em comum com Dilma do que imagina. Ou do que gostaria.

Benjamin Disraeli, um dos maiores primeiros ministros britânicos: “Nunca reclame, nunca explique.”

Governantes hábeis governam. Governantes ineptos choramingam.