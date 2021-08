Mais um passo em direção ao brejo

A recondução do procurador-geral da República, Augusto Aras no Senado foi um passeio no parque: 55 votos a 10.

Aras não foi aprovado por suas virtudes, mas por seus vícios. Bolsonaristas votaram a favor de Aras porque ele faz vista grossa para os crimes de Bolsonaro; outros votaram a seu favor porque ele enterrou a Lava-Jato, acobertando políticos corruptos e empresários corruptores.

A cada dia, o Brasil dá um novo passo em direção à desordem institucional e ao abismo.

A decisão do Senado estimula Aras a continuar ignorando toda denúncia contra Bolsonaro que chega a sua mesa — mas, verdade seja dita, não é absolutamente certo que isso aconteça.

Há certa ingenuidade em acreditar que Aras sempre faz o que é bom para Bolsonaro. É melhor apostar que Aras sempre faz o que é bom para Aras.

Se André Mendonça (ou Humberto Martins, como se vem falando) for aprovado para a vaga de Marco Aurélio no STF, Jair Bolsonaro nada mais terá a oferecer a Aras.

E, então, o que é bom para Bolsonaro e o que é bom para Aras não serão mais necessariamente a mesma coisa.