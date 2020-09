Família unida

Membros da família Bolsonaro que fizeram transações financeiras pouco convencionais:

Filho 01, Flávio. Teve despesas pessoais pagas em dinheiro vivo por Queiroz. Depositou 96 mil em dinheiro vivo. Tudo indica que comprou imóvel em dinheiro vivo.

Filho 02, Carlos. Comprou imóvel em dinheiro vivo.

Filho 03, Eduardo. Comprou imóvel em dinheiro vivo.

Esposa 01, Rogéria. Comprou imóvel em dinheiro vivo.

Esposa 02, Ana Cristina. Comprou imóvel em dinheiro vivo.

Continua após a publicidade

Esposa 03, Michelle. Recebeu dinheiro do Queiroz.

Esposa 01 (única, por enquanto) do filho 01, Fernanda. Integralizou a parte do sócio do marido na empresa de chocolates (da qual não é sócia). Quitou a parte do marido na loja de chocolates e omitiu da Receita Federal.

Quem na família não tem (por enquanto) transação financeira pouco convencional?

Filho 04, Jair Renan, 22 anos.

Filha 05, Laura, 9 anos.

Jair Messias. Naturalmente.