“Dinheiro bom é dinheiro vivo.”

Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz foram denunciados pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Pelo que consta, Flávio fez transações em dinheiro vivo com o pai, a mãe, o irmão, a mulher, a madrasta, o assessor, os assessores do pai, a própria empresa, vendedores de imóveis. E sabe-se lá com quem mais.

Segundo o Ministério Público do Rio, o total chega a 2,7 milhões de reais.

Não surpreende que Zero Um tenha sido denunciado.

Surpreende que a tenha demorado tanto para ser denunciado.