Bolsonaro nega que possa ser preso

“Eu tenho três alternativas para o meu futuro: estar preso, estar morto ou a vitória. Pode ter certeza que a primeira alternativa não existe”, declarou Jair Bolsonaro a seus apoiadores.

A vitória parece a cada dia menos provável e a menção à autoimolação é pura bravata, mas vale analisar a terceira alternativa, a que “não existe”.

Afora a curiosa construção lógica (das três alternativas existentes, uma não existe), típica de Bolsonaro, é interessante que o presidente negue algo que não está em discussão.

Muito antes de a campanha pelo impeachment tomar fôlego, Dilma declarou que não haveria impeachment. A implicação psicanalítica é óbvia: quem nega que algo possa acontecer passa recibo de que tem medo de que esse algo venha a acontecer.

Ao deixar claro que temia o impeachment, Dilma deu legitimidade e concretude a uma hipótese então vaga. Tirou o impeachment do campo do absurdo e o levou para o campo do real. Foi o primeiro passo no caminho da queda.

Ao dizer que não existe a hipótese de ser preso, Bolsonaro demonstra que ser preso é algo que lhe passa pela cabeça, algo que teme — e, se teme, deve ter seus motivos.

Quando Bolsonaro declara que a alternativa de ser preso “não existe”, ela, como que por mágica, passa a existir.