Bolsonaro não falha

Bolsonaro continua afirmando que vai vetar o fundo eleitoral de 5,7 bilhões. Mas não tudo, “apenas o excesso” (não explicou como vai fazer isso), deixando 4 bi.

É um clássico.

O governo Bolsonaro manda o projeto. Os líderes do governo Bolsonaro articulam a votação na comissão e, depois, no plenário. Os parlamentares bolsonaristas votam a favor do projeto.

Todo mundo cai de pau nos parlamentares, especialmente nos bolsonaristas, que dizem uma coisa e fazem outra. Os bolsonaristas dizem que não foi bem nisso que votaram e jogam uma conversa fiada dizendo que votaram a favor do destaque do Novo, o que não quer dizer nada nem muda coisa nenhuma.

Bolsonaro diz que os parlamentares bolsonaristas, coitados, foram vítimas de uma casca de banana, de um jabuti, que, são umas pobres vítimas, coitados, foram enganados. Mas que, para felicidade geral da nação, ele, o Messias, não vai deixar passar, vai vetar, podem ficar tranquilos.

Aí veta só um pedaço, com o efeito prático de dobrar o fundo eleitoral. E ainda inventa a dupla conversa fiada de que se vetar mais, coitado, incorrerá em crime de responsabilidade (a conversa fiada é dupla primeiro porque não é verdade, segundo porque incorrer em crime de responsabilidade nunca o impediu de fazer nada).

A nação bolsonarista compra a fake news e aplaude o mito. Mais uma vez, Bolsonaro trai a palavra e prejudica o país para entregar o que o centrão quer… e seu povo aplaude.

Bolsonaro lembra Mané Garrincha: todo mundo sabe que ele vai repetir a mesma jogada de sempre, toda vez ele repete… e toda vez dá certo.

É fascinante.