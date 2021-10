André Esteves e a mentalidade que nos mantém no atraso

Atualizado em 25 out 2021, 20h29 - Publicado em 25 out 2021, 20h22

Vazou uma palestra de André Esteves, o mais importante acionista do banco BTG Pactual.

No áudio, o banqueiro se jacta de que os presidentes do Banco Central e da Câmara dos Deputados o procuraram (e, aparentemente, o procuram com regularidade) para saber suas opiniões a respeito do panorama econômico.

A conversa com Lira é irrelevante: deputados conversam com empresários o tempo todo e não há nada errado nisso.

Mas é inapropriado que o presidente do Banco Central tenha conversas particulares individuais com banqueiros — se Campos quer tomar a temperatura do mercado, que o faça conversando com os principais banqueiros todos de uma vez.

A rigor, o áudio não revela nada de ilegal ou desonesto no comportamento de Campos, Lira ou Esteves. Mas revela muito de como funciona a cabeça de uma parcela importante da plutocracia nacional.

Ao divulgar para a plateia suas conversas, Esteves demonstra, além da vaidade e do deslumbramento, que lhe faltam consciência e compostura: misturar público com privado não deveria ser motivo de orgulho.

Mas o que mais impressiona é que, ao falar da situação que vivemos, Esteves não demonstra qualquer preocupação com a democracia, a educação, a cultura, a ciência, o meio ambiente ou o futuro do país.

Ele acha que “o Brasil não vai dar certo nem vai dar errado, vai continuar sendo isso que é”, e isso não o incomoda nem lhe interessa. E tanto faz se for eleito Bolsonaro, Lula ou outro. Só o que lhe interessa é o ambiente de negócios: Esteves quer fazer seu banco crescer e ganhar dinheiro em paz. O resto que se dane.

A visão de Esteves sobre o Bolsa Família é emblemática. Ele é a favor. Não porque o programa contribua para reduzir a injustiça social, melhorar o nível educacional da população ou tirar o país do subdesenvolvimento. Mas porque é uma pequena concessão que garante “paz social” (como se sabe, é melhor para os negócios se os pobres não fizerem marola). Com o assustador crescimento da pobreza em si, Esteves não está preocupado.

Não é por acaso que Bolsonaro — o presidente mais desastroso que já tivemos, alvo de 130 pedidos de impeachment e culpado, segundo a CPI, de nada menos do que nove crimes — continua no poder. Não é por acaso que, depois de 130 anos de República, o Brasil não tem um sistema de ensino público de qualidade.

É por causa do tipo de mentalidade revelada pelo áudio de Esteves.