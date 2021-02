Bolsonaro venceu.

Mas não foi ele o grande vencedor, como imaginam, tolinhos, os bolsonaristas.

O grande vencedor foi o Centrão.

O Centrão, que Jair Bolsonaro já definiu como “a nata do que há de pior no Brasil”. O Centrão, para o qual o general-ministro Heleno cantarolou “se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão”. O Centrão, o maior símbolo do que Bolsonaro demonizava como a “velha política”.

O Centrão, que durante anos foi sustentado pelo mensalão e pelo petrolão petistas. Os políticos mais corruptos e fisiológicos do país.

É no colo dessa turma que Jair Bolsonaro resolveu se sentar.

Um dos pais do Centrão e seu maior ícone, o deputado Roberto Cardoso Alves, vulgo “Robertão”, explicou, há mais de 30 anos, a visão política do grupo citando São Francisco de Assis: “é dando que se recebe”.

Bolsonaro deu (e ainda dará) bilhões de reais e recebeu em troca a garantia de que o impeachment não prosperará.

Para continuar recebendo, no entanto, terá que continuar dando. Ocorre que o apetite do Centrão não é apenas pantagruélico, é insaciável, e os bolsos de Bolsonaro não são apenas rasos: estão absolutamente vazios. Some-se a isso o fato de o presidente não ser famoso por manter a palavra.

Se e quando Bolsonaro parar de dar, deixará de receber.

Nós já vimos esse filme e sabemos onde ele dá. Dilma o conhece bem.