Xeiques do Catar vão plantar árvores frutíferas na Amazônia

Numa parceria com a ONG SOS Amazônia, a empresa Tropicool — entrou recentemente no ramo de exportação de produtos como cremes, sucos e sorvetes de açaí e outras superfrutas brasileiras — vai plantar 1.500 mudas de árvores frutíferas nativas da Amazônia na cidade de Mâncio Lima, no Acre, a 670 quilômetros de Rio Branco.

Os sócios da empresa, dois brasileiros e dois xeiques — Maurício Esteves, Caio Nabuco, Mohammed Ahmed Al Thani e Ahmed Al Thani — estarão na cidade que faz fronteira com o Peru para acompanhar o plantio numa área de 15.000 metros quadrados.

“Nossa premissa é devolver à Amazônia o que ela nos oferece como matéria-prima, e que trabalhamos para levar para todo o mundo. Este é apenas o primeiro replantio, já há crédito de árvores para replantarmos mais ainda este ano”, afirma o xeique Mohammed Ahmed Al Thani, membro da família real do Catar e de Sharjah nos Emirados Árabes.