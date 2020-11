Witzel terá dia decisivo no tribunal que analisa impeachment

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Tribunal Misto que vai julgar o processo de impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, já tem data para debater o relatório apresentado pelo relator do processo.

Os integrantes da comissão se reunirão no próximo dia 5, quinta-feira, para analisar o documento de 150 páginas produzido pelo deputado Waldeck Carneiro (PT). A data foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira.

Composto por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores, o Tribunal Especial Misto decidirá por maioria simples (6 votos) se será instaurado o processo.