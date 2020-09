Witzel tem dia decisivo na Alerj, que vota parecer do impeachment

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nesta quinta, depois de muitos capítulos de uma nova crise política e policial, os deputados do Rio vão votar na comissão da Assembleia Legislativa o parecer do processo de impeachment de Wilson Witzel.

Foi um longo e, até aqui, nada emocionante processo, afinal, Witzel começou a luta pela sobrevivência na Alerj com as mesmas escassas chances atuais de não ser cassado pelo Legislativo fluminense.

O afastamento pela Justiça, a notícia de que usava sua mulher como laranja para receber propinas de fornecedores do governo e as delações que se seguiram na PGR deram ao eleitor do Rio a sensação de filme velho.

A reunião que inicia no fim da manhã é a largada formal dos últimos suspiros do governador da “nova política” que enveredou-se pelo que há de mais antigo nesse campo.

Dentro do governo, ele tinha instrumentos para tentar conquistar votos de deputados. Afastado, a coisa promete ser difícil. A conferir.