Witzel tem dia decisivo em julgamento do processo de impeachment

O impeachment do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, terá um dia decisivo nesta quinta-feira, quando o Tribunal Especial Misto — composto por cinco desembargadores e os cinco deputados — vai analisar se o processo prosseguirá ou não.

A sessão será conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Claudio de Mello Tavares, e vai começar com a leitura do relatório elaborado pelo deputado Waldeck Carneiro (PT). Depois, acusação e defesa poderão se manifestar por 15 minutos para, então, os integrantes deliberarem e anunciarem os votos.

Para o prosseguimento do processo de impeachment é necessário que haja maioria simples de votos, ou seja: seis. Em caso de empate, caberá ao presidente do Tribunal Misto dar o voto de minerva. Caso seja decidida a não instauração, o processo será arquivado.

Witzel já está afastado do cargo de governador por decisão do STJ, pelo prazo de 180 dias. Ele nega ter recebido qualquer vantagem indevida e atribui os casos de corrupção na Saúde de seu governo ao ex-secretário Edmar Santos.