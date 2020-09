Witzel pede informações ao STJ sobre possível afastamento do cargo

Diante de informações que passaram a circular no meio jurídico — dentro e fora da Procuradoria-Geral da República e do STJ — sobre um possível pedido de afastamento de Wilson Witzel do cargo, a defesa do governador do Rio apresentou nesta segunda pedido ao tribunal para ter acesso ao despacho da PGR.

Endereçado ao relator do caso na Corte, ministro Benedito Gonçalves, o pleito reforça o direito da defesa de ter acesso ao material, constante das investigações sobre supostos desvios na Saúde do Rio, diante da gravidade da ordem supostamente requerida.

Um dos fatores que ampliaram a tensão em torno do Palácio Guanabara no fim de semana foi a soltura do ex-secretário de Saúde Edmar Santos que, como o Radar revelou, fechou delação premiada com a PGR para entregar os podres que testemunhou no governo do Rio. Santos deixou a prisão na noite de quinta.

Na esteira do pedido de libertação do delator é que poderiam ter sido requeridos pela PGR outras medidas contra o governador.