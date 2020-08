Witzel nega que tenha mandado espionar a PGR

A revelação trazida pelo Radar nesta sexta-feira de que a cúpula da PGR teria descoberto recentemente informações de uma tentativa de espionagem articulada por supostos arapongas de Wilson Witzel já provocou reações.

A primeira delas partiu do próprio governador, que foi às redes sociais para negar as acusações – classificadas por ele como “pura desinformação”. Witzel também disse que o momento exige “serenidade e diálogo”.

ATUALIZAÇÃO, 16h39 — Além da fala de Witzel nas redes, a assessoria do governo do Rio enviou o seguinte registro ao Radar: “O Núcleo de Imprensa do Governo do Estado de Rio Janeiro esclarece que:

O governador Wilson Witzel nega, com veemência, que tenha determinado qualquer tipo de espionagem a procuradores da República, ou a quem quer que seja em tempo algum;

O governador refuta qualquer especulação a respeito de atividade dos órgãos de Estado fora das suas atribuições legais e institucionais;

Qualquer especulação nesse sentido é inteiramente descabida”.