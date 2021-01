Witzel diz ao STJ que trechos de delação de ex-secretário sumiram

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Governador afastado do Rio, Wilson Witzel foi esta semana ao Superior Tribunal de Justiça pedir para que o depoimento de Edmar Santos ao MPF seja considerado “prova ilícita”. A delação do ex-secretário de Saúde, como se sabe, foi o detonador das denúncias contra ele.

A defesa do governador afastado do Rio afirma que os trechos mais importantes da delação simplesmente sumiram do processo criminal que tramita em Brasília.