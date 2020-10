Wagner Moura, Lula, Peppa Pig e Mario Covas: a campanha na TV em São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

9 out 2020, 13h33

A campanha na TV começou hoje e, em São Paulo, quem roubou a cena foram as aparições de celebridades, políticos e até desenhos animados.

A propaganda do atual prefeito, o tucano Bruno Covas, começou com imagens de Washington, onde foi pleitear recursos para a saúde em 2019. Na sequência, imagens da vida pessoal, atravessada pelo câncer e, então, trechos de um discurso do ex-governador Mario Covas, seu avô.

Joice Hasselmann, do PSL, reuniu diversos trechos de cartoons, memes e vídeos onde atua caracterizada como outros personagens.

Lula aparece logo no início da propaganda do candidato do PT, Jilmar Tatto, destacando políticas públicas ligadas ao transporte como o Bilhete Único.

O vídeo de Guilherme Boulos (PSOL) foi protagonizado pelo ator Wagner Moura.

Arthur do Val, o Mamãe Falei, convidou o eleitor a conhecer suas propostas no canal do Youtube. Márcio França foi o único candidato a destacar exclusivamente a pandemia. Celso Russomano apareceu atrás de um display onde se lia CR10, numa espécie de alusão ao jogador Cristiano Ronaldo, CR7.