‘Vou falar como Jesus Cristo: perdoai os ignorantes’, diz Lula sobre Ciro

Atualizado em 14 out 2021, 11h23 - Publicado em 14 out 2021, 11h18

O ex-presidente Lula entrou na discussão pública entre Dilma Rousseff e Ciro Gomes. Em entrevista na manhã desta quinta a uma rádio de Dourados, no Mato Grosso do Sul, Lula classificou as falas de Ciro como baixarias e se questionou se o presidenciável do PDT não estaria com alguma sequela cerebral da Covid-19.

Lula usou um trecho bíblico para alfinetar o possível concorrente no ano que vem. Veja a o que respondeu o ex-presidente a pergunta do radialista sobre a briga nas redes sociais entre sua sucessora e o pedetista:

“Eu, sinceramente, não vou falar do Ciro. O que ele fez ontem foi tão banal, o que ele fez ontem foi tão grosseiro que às vezes eu fico pensando como Jesus Cristo na cruz, como dizia: ‘Pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem’. Eu às vezes fico pensando nessa frase. Eu às vezes fico pensando, eu não sei se o Ciro já teve Covid ou não, mas me disseram que que quem tem Covid tem problemas de sequelas, alguns têm problema no cérebro, de esquecimento. Eu não sei. Não é possível que um homem que pleiteia a Presidência da República possa falar as baixarias que ele falou ontem. Não é possível. Eu só lamento profundamente que seja assim. Eu não sei o que ele tá querendo, mas quem planta vento, colhe tempestade”.