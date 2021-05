‘Vou de civil mesmo’, disse Pazuello ao desistir da farda na CPI

Na véspera do depoimento na CPI da Pandemia, a ala ideológica do Planalto defendia que Eduardo Pazuello fosse vestido com a farda do Exército ao depoimento para “impor respeito ao Renan”, como o Radar revelou na noite de terça.

Pazuello chegou a topar a ideia, mas desistiu após a intervenção do comandante do Exército Paulo Sérgio: “Vou de civil mesmo”, disse.