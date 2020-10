Votorantim economiza 109 milhões de reais com novo sistema anti-fraudes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 2 out 2020, 12h00 - Publicado em 2 out 2020, 17h32

De olho nas contas, a Votorantim resolveu lançar uma tecnologia capaz de impedir transações indesejadas. Enquanto as auditorias fiscalizam as ações já realizadas, essa nova ferramenta faz monitoramentos on-line, em tempo integral. Assim, se houver uma transação fora dos padrões, antes que ela seja finalizada, é enviada uma mensagem de alerta ou o usuário é bloqueado.

A ferramenta já mostra resultados: implementada em empresas do grupo, gerou economias de 109 milhões de reais no ano passado.

A tecnologia, chamada Sykn (o nome veio de “so you know”), foi desenvolvida pelo Centro de Excelência da Votorantim, unidade que trabalha com soluções inovadoras para as empresas da holding.