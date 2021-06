Voto impresso vira batalha em enquete do Senado; não vence a disputa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma enquete de 2018 na página do Senado sobre a adoção ou não do voto impresso nas urnas eletrônicas brasileiras figura como a mais votada desta quarta-feira, 23, no portal de consultas públicas da casa legislativa.

A sugestão de quatro anos atrás já recebeu mais de 1,6 milhão de votos e passou a figurar entre as com mais interessados depois que militantes virtuais contra e pró a medida voltaram a debater o tema no final da semana passada.

Postagens mentirosas nas redes veicularam a informação de que o prazo para a consulta popular estaria acabando, o que levou a uma enxurrada de votos nos últimos dias.

Para a consulta virar lei, ela precisa passar por votação na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, algo que ainda não está no radar dos senadores.

Às 12h21 desta quarta, o placar era favorável às pessoas contrárias ao voto impresso. No total, 844.465 votaram não ao projeto, enquanto 841.462 votaram pelo sim.