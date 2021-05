Voto impresso é “risco à democracia”, dizem servidores em manifesto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Servidores da Justiça Eleitoral divulgaram nesta quinta-feira um manifesto em defesa da urna eletrônica no país. Eles classificaram a volta do voto impresso como um “risco à democracia”.

Além de uma carta em que elencam os sistemas de segurança da urna eletrônica e os perigos da volta do voto de papel, os servidores lançaram também uma petição pública pela manutenção do uso do sistema informatizado.

Até às 10h20 desta quinta, a petição tinha 2.773 assinaturas. A oposição ao modelo antigo de votação coloca os servidores do órgão em campo contrário ao do presidente Jair Bolsonaro, que voltou a defender o voto impresso no país e a insinuar que o processo é fraudado.

O texto da petição lembra que a história republicana do Brasil foi marcada por diversas contestações dos pleitos até a chegada, em 1996, da urna eletrônica. O voto impresso seria uma volta a período de insegurança do processo eleitoral.

“Você já imaginou como seria realizar manualmente a recontagem dos votos impressos de 145.955.230 eleitores?”, questiona o texto divulgado hoje.