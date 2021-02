‘Votarei pela soltura do deputado Daniel Silveira’, diz Ricardo Barros

Líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR) disse que votará pela soltura do deputado bolsonarista Daniel Silveira — preso nesta terça por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

“Como parlamentar, votarei pela soltura do deputado Daniel Silveira; pela liberdade de expressão, de opinião e pela imunidade parlamentar, diretos garantidos na constituição federal”, afirmou o deputado.

Segundo ele, a prisão de Silveira não é um assunto do governo: “O impasse é entre legislativo e judiciário. O governo não faz parte da questão”.