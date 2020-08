Volta às aulas pós-pandemia e transtornos de aprendizagem é tema de e-book

O Instituto ABCD lançou o e-book “Covid-19 e transtornos específicos de aprendizagem: possíveis impactos e estratégias de enfrentamento no pós-pandemia”. O livro digital foi elaborado em parceria com especialistas e profissionais da educação e discute caminhos e possibilidades para o período de retorno das atividades escolares presenciais.

São abordadas as demandas que os alunos com transtorno específico de aprendizagem já apresentavam antes da pandemia, a necessidade de readequação das expectativas de aprendizagem, as estratégias que podem ser adotadas e a importância do apoio às famílias.

O conteúdo é complementado também por uma pesquisa realizada com alunos, familiares e educadores que convivem com transtornos específicos de aprendizagem visando identificar os impactos da pandemia nos processos de aprendizagem. O e-book está disponível gratuitamente no site do Instituto ABCD, organização social que desde 2009 promove conhecimentos que tenham impacto positivo na vida de brasileiros com dislexia.