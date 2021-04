Vivo terá canal para clientes que quiserem adotar pets

A Vivo decidiu usar sua plataforma de relacionamento, o aplicativo Meu Vivo, para criar um canal entre entidades de acolhimento animal e clientes interessados em adotar um pet.

Quem mora nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e regiões metropolitanas poderá procurar um novo amigo acessando o Vivo Valoriza, no app Meu Vivo. Ao todo, mais de 20 ONGs já são parceiras da Vivo nesse projeto.

“Queremos usar a força da nossa marca, tecnologia e presença no Brasil todo para potencializar a conexão entre as pessoas e o universo pet”, diz a diretora de Imagem e Marca da Vivo, Marina Daineze.

Ao acessar a aba do programa, o cliente poderá consultar as ONG cadastradas – que também estarão disponíveis no pilar Pets – escolher a que mais se identifica, e iniciar o processo de adoção diretamente com elas, de maneira virtual.

Entre as ONG participantes deste movimento estão Amigos de São Francisco, Adote um Amicão, Adote um Gatinho, Clube dos Vira-Latas, Catland, Abrigo João Rosa e Rockbicho.

A iniciativa será ampliada a outras cidades brasileiras ao longo de 2021 e, caso alguma ONG tenha interesse em participar, poderá se inscrever a partir de segunda pela plataforma do Vivo Valoriza.