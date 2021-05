Vivo se destaca em índice de resiliência climática

A Vivo obteve nota A no Índice CDP Brasil de Resiliência Climática (ICDPR70), sendo a empresa do setor com melhor score e uma das quatro mais bem avaliadas da carteira.

Criado em 2020 pelo Carbon Disclosure Project Latin América em parceria com a Consultoria Resultante, a avaliação reúne ações de empresas com elevado nível de conscientização sobre as questões climáticas, com base em seu plano de descarbonização e gestão de riscos em emissões.

A avaliação considera dados públicos licenciados pela B3 e informações declaradas das empresas participantes, alinhadas com as recomendações da Task Force on Climate-related Financial Disclosures. O índice 2021 é composto por companhias de 33 setores e fica em vigor até maio de 2022.