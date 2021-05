Vivo registra faturamento bilionário com novos clientes da fibra

Dados divulgados nesta quarta mostram que a Vivo ampliou no primeiro trimestre do ano sua carteira da rede de fibra em 368.000 clientes e mais de 1 bilhão de reais em receita na tecnologia FTTH – que leva fibra para dentro da casa dos usuários, com 61% de alta na comparação anual.

No período, a Vivo investiu mais 1,9 bilhão de reais, aporte 18% maior quando comparado a igual período do ano passado.

O objetivo da companhia é chegar a 24 milhões de lares e empresas até o final de 2024, além da expansão da Terra Fibra – projeto de franquia de banda larga da companhia. Atualmente o serviço está em 276 municípios com 16,3 milhões de domicílios cobertos. O serviço chegou, por exemplo, a todas as cidades do litoral Norte de São Paulo com até 600 Mbps de velocidade, caso de Ilha Bela.