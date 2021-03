Vivo promove ações de diversidade de gênero no mercado de trabalho

A Vivo promove, de 08 a 12 de março, ações de incentivo às mulheres no mercado de trabalho. Um dos temas que a empresa irá debater é a chamada Síndrome da Impostora, caracterizada, principalmente, pelo perfeccionismo e autodepreciação, que muitas vezes impedem as mulheres de acreditarem no seu potencial.

A síndrome impacta cerca de 70% das pessoas, em grande parte, mulheres em ambientes tipicamente masculinos. A iniciativa envolve painéis internos sobre “Protagonismo, Carreira e a Síndrome da Impostora”.

Já a Wayra, hub de inovação aberta da Vivo no Brasil, terá a Scale Up Women Week, uma semana especial para conexões e aprendizados entre mulheres do ecossistema de inovação incluindo um painel com executivas do setor, oportunidade para startups com fundadoras realizarem pitch para a Wayra, além de mais de 30 sessões individuais de mentoria com algumas das principais executivas líderes em startups.

A crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus atingiu de forma praticamente indistinta, homens e mulheres que empreendem no Brasil. Por outro lado, 2020 foi um ano recorde em investimento de venture capital e dados da Crunchbase mostram que investimentos em startups fundadas por mulheres no mundo caiu 27% em 2020. Quase um terço a menos do que 2019.