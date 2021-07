Vivo lança curso gratuito sobre arte e museus brasileiros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma parceria entre a empresa de telefonia Vivo e sete museus brasileiros irá oferecer de forma gratuita aulas on-line sobre arte e cultura.

O projeto batizado “Vivo na Arte” terá sete módulos, um para cada instituição parceira. A ideia é ensinar sobre os museus e seus acervos.

As aulas serão ministradas pelo corpo técnico de cada entidade, com curadoria da doutora em educação Mirtes Marins.

As inscrições abrem nesta quinta, por meio do perfil de Instagram da Vivo. O primeiro módulo estará disponível a partir do próximo dia 12.

As instituições parceiras são: Pinacoteca de São Paulo, Masp, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Museu Oscar Niemeyer e Instituto Inhotim.

Na primeira parte de cada módulo, serão apresentados os aspectos históricos, arquitetônicos e institucionais dos museus. Na segunda parte, os inscritos terão acesso a informações sobre o acervo e as obras. O primeiro módulo será sobre a Pinacoteca. Ao final de cada módulo, os alunos poderão emitir um certificado chancelado por cada uma das instituições participantes.