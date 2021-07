Vivo lança ação nas redes para pensar o espaço das mulheres nos esportes

Aproveitando o momento olímpico, a Vivo lançou nesta segunda-feira uma ação nas redes sociais para conscientizar a sociedade sobre o espaço destinado aos esportes femininos na mídia. Segundo uma pesquisa da Unesco, apenas 4% de toda a cobertura mundial é dedicada às modalidades praticadas por mulheres.

A marca desenvolveu um bot no Twitter que responderá publicações sobre o universo esportivo masculino com uma sugestão de matéria sobre o esporte feminino. As produções serão feitas por mais de 10 perfis de criadores de conteúdos voltados às mulheres no esporte.

A Vivo, aliás, trabalha com a meta de chegar a 30% de mulheres em cargos diretivos até o final deste ano. Atualmente, 42,6% do quadro da empresa é composto por mulheres., com 27,9% líderes em âmbito geral, 24,5% diretoras e 33,7% em nível gerencial.